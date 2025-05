Mogen Wout van Aert en co de eindwinst in Giro vergeten na tijdverlies van kopman?

Simon Yates verloor woensdag 15 seconden op Isaac Del Toro. Een tegenvaller voor Visma Lease a Bike na de tijdwinst van gisteren.

Simon Yates verloor wat tijd op de roze trui in de Giro. Hij zakt van de tweede naar de derde plaats en ziet Richard Carapaz hem voorbijsteken in de algemene rangschikking.

Met vier man in de vroege vlucht deed Visma Lease a Bike wat nodig was, maar toen Carapaz in de aanval ging was het toch wel wat link voor Team Visma.

“Simon liet het even begaan, maar al snel kon hij weer een sprongetje maken. In de vallei waren Bart en Steven er om Simon te ondersteunen, waardoor het gat op Carapaz snel gedicht kon worden”, vertelt ploegleider Marc Reef.

Carapaz en Del Tero vielen op de slotklim nog eens aan, maar Yates kon niet meer volgen. “Uiteindelijk reed hij nog wel weg uit de groep met achtervolgers. Het was niet direct een finale die Simon op het lijf was geschreven, dus we zijn blij dat we de schade uiteindelijk hebben beperkt.”

Visma Lease a Bike heeft volgens Reef in deze zeventiende etappe weinig steken laten vallen. De Giro winnen zit er dan ook nog altijd in voor Yates.

“Op vrijdag en zaterdag staat er nog een hoop te gebeuren voor wat betreft het klassement. We hopen dan weer ons beste beentje voor te kunnen zetten”, besluit hij.