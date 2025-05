📷 Opgave voor Ayuso: Ander medisch probleem dan enkel de valpartijen

Juan Ayuso verloor in de zeventiende etappe van de Giro d’Italia enorm veel tijd. Hij kwam binnen als 141ste, op meer dan 30 minuten tijd, waardoor hij stevig wegzakte in de rangschikking.

De Spanjaard had het de voorbije dagen al bijzonder moeilijk en dan werd er vooral gekeken naar de valpartijen die hij meegemaakt heeft, zo vertelde ook zijn ploegmaat en leider Isaac Del Toro.

Maar blijkbaar scheelt er wat anders bij Ayuso. Hij werd tijdens de etappe van woensdag gebeten door een bij en heeft daar allergisch op gereageerd.

De Spanjaard begon met een gezwollen oog aan de warming up en de etappe, maar na minder dan een uur koersen moest hij lossen en gaf hij op omdat het niet meer ging.

Voor Team UAE is het de tweede opgave in evenveel dagen. Gisteren moest ook Jay Vine de strijd staken. Na de opgave van Primoz Roglic is Ayuso de tweede topfavoriet voor de eindzege die uit de Giro verdwijnt.

It’s not yet decided whether Juan Ayuso will start today. He was stung by a bee on the stage yesterday & has a badly swollen eye. Will warm up then decide.