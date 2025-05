Zit afscheid eraan toe komen? "Het kan mijn laatste zijn"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Sinds 2014 is Mauro Vegni koersdirecteur van de Giro d'Italia. Maar het zou wel eens kunnen dat hij aan zijn laatste editie bezig is.

Mauro Vegni liet zich de voorbije jaren meer en meer gelden als koersdirecteur van de Giro d’Italia. Hij nam geen blad voor de mond om sterren naar de rittenkoers te lokken.

Sinds 2014 is hij al aan de slag als koersdirecteur van de Giro. Twee jaar eerder was hij al koersdirecteur geworden van de WorldTour-klassiekers van RCS, de organisatie achter de Giro.

Hij leidt voor hen de grote klassiekers in goede banen: Milaan-Sanremo, Strade Bianche en de Ronde van Lombardije liggen onder zijn bevoegdheid.

De Italiaan is er 66 en bij Eurosport vertelt hij dat het wel eens zou kunnen dat hij stopt bij RCS. “Het kán waar zijn”, houdt hij het nog spannend.

“Volgend jaar ben ik 67 jaar oud. Dat is een leeftijd om met pensioen te gaan. Het kan dus waar zijn, maar we gaan zien wat de RCS aanbiedt. Maar in kort: het kan mijn laatste Giro zijn”, besluit hij.