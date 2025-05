Zo zal Visma Lease a Bike met Vingegaard Pogacar kloppen in de Tour de France

De Tour de France moet deze zomer vuurwerk opleveren. De strijd tussen Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard zou straffer dan ooit moeten zijn.

Tadej Pogacar reed een fantastisch voorjaar bij elkaar. De Sloveen was, op Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix na, de beste renner van de eerste maanden van het jaar.

Hij is de grote topfavoriet voor de Tour de France, al krijgt hij dit jaar ook af te rekenen met een Jonas Vingegaard die veel beter voorbereid zal zijn dan vorig jaar toen hij ternauwernood de start haalde.

In de podcast van WielerFlits is ploegbaas Richard Plugge ervan overtuigd dat de Deen van Visma Lease a Bike een heel dikke vinger in de pap te brokken zal hebben.

“Wij kijken vooral naar onszelf, hoe wij onze prestaties kunnen verbeteren. Ten opzichte van vorig jaar hebben wij daarin weer een grote stap gezet”, klinkt het.

Waar het verschil gemaakt wordt en Pogacar kan geklopt worde? “Over de gehele drie weken. Je kunt misschien zeggen dat Pogacar op Ronde van Vlaanderen-achtige parcoursen beter is, maar dit gaat over een drieweekse wedstrijd. En daar is Jonas in onze optiek beter in, om die opeenstapeling van vermoeidheid et cetera aan te kunnen.”