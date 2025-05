UPDATE: Vlucht met Van Aert leidt niet tot goede zaak voor Yates, Van Gils knap tweede in koers die Visma-LAB wél wint

Er is ook vandaag weer gekoerst en vele ogen waren gericht op de negentiende Giro-rit. Van Aert maakte er alvast het beste van, maar de klassementsmannen lieten lang weinig zien. Voor Yates is het hoe langer hoe meer vastklampen. Del Toro en Carapaz beslissen zaterdag de strijd om de eindzege.

Giro

Dit was echt wel een bergrit, maar dat hield Wout van Aert niet tegen om te proberen een rol te spelen. Hij versnelde nog voor de voet van de Croce Serra en was zo mee in de vlucht van de dag. Mogelijk kon hij op deze manier klassementsman Simon Yates van dienst zijn. Van Aert kraakte met zijn tempo eerst Arensman maar loste ook zelf op de steile stukken van de Col Tzecore.

In het peloton loste Pidcock eerst even, om dan later alsnog te kunnen terugkeren. Tiberi was de grootste naam onder de klassementsrenners vooraan, maar kon een aanval van Prodhomme niet beantwoorden. Ondertussen ging de uitdunning verder in de groep der favorieten. Carapaz deelde een speldenprik uit. Gee, Yates en Del Toro dichtten het gaatje.

UAE gaat niet voor de ritzege

Boven op de Col de Joux viel de schade behoorlijk mee. Ook andere klassementsrenners keerden terug: uit de top tien viel enkel Adam Yates weg. Ondertussen naderden de favorieten wel tot op een minuut van Prodhomme en moesten ze beslissen of ze nog de ritzege wilden. UAE paste hier toch voor: de ploeg van de roze trui controleerde maar liet de Fransman verder wegrijden.

Met nog een kleine 7 kilometer te gaan kwam Carapaz dan toch nog met een snedige aanval op de proppen. Enkel Del Toro ging mee. Een moment van zwakte dus bij Yates, die snel een halve minuut aan de broek kreeg. Gelukkig voor hem waren de laatste vier kilometers dalend. Del Toro en Carapaz pakten als nummers 2 en 3 uit de rit wel nog boni's. Decathlon, de ploeg van De Bondt, juicht om de ritzege van Prodhomme.

Boucles de la Mayenne

In het land van Prodhomme zijn ze vandaag overigens begonnen aan een rittenkoers, namelijk Boucles de la Mayenne. In de openingsetappe werd Pierre Latour beloond voor zijn uitval. Lander Loockx kwam enkele seconden later binnen bij de achtervolgers en eindigde als achtste.

Ronde van Noorwegen

In de Ronde van Noorwegen heeft Maxim van Gils een opsteker beet. Hij laat een betere vorm zien dan in het voorjaar, maar moest zich in de tweede rit wel neerleggen bij een tweede plaats. Matthew Brennan sprintte in een uitgedunde groep voor Visma-Lease a Bike naar winst.