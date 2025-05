'Heel bekend terrein voor Van Aert en co: Vuelta wil uitpakken met opvallend slotakkoord'

Grote rondes trekken voor hun start graag naar een exotische bestemming. De Vuelta wil volgend jaar uitpakken met een opvallende afsluiter.

De Giro ging dit jaar nog van start in Albanië, de Tour vorig jaar in Italië en ook de Vuelta gaat dit jaar van start in de laars. De renners gaan van start in Turijn en de eerste vier etappes worden op Italiaans grondgebied gereden.

Ook het slot van een grote ronde moet nog spektakel brengen en dus besliste ASO om dit jaar in de Tour drie keer de beklimming van Montmartre toe te voegen aan de slotrit, de laatste beklimming ligt op amper 6 kilometer van de streep.

Trekt de Vuelta naar Gran Canaria en Tenerife?

In de Vuelta zou ASO, dat de Spaanse grote ook organiseert, volgend jaar voor de laatste vier dagen naar de Canarische eilanden willen trekken. Dat melden enkele lokale media op de Canarische Eilanden.

Het plan zou zijn om twee ritten op Gran Canaria te rijden en dan voor het slotweekend naar Tenerife te trekken. Onder meer de zware Pico de las Nieves en de Teide zouden beklommen moeten worden.

Die laatste beklimming kennen renners heel goed van hun hoogtestages, maar koersen op Tenerife zijn zeldzaam. Het plan zou binnenkort worden bekendgemaakt door de organisator.