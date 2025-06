Insider weet meer over vreemd moment Van Aert en De Bondt: "Op dat vlak is hij genadeloos"

Wout van Aert liet zich in de voorlaatste etappe niet alleen opmerken door zijn werk voor Simon Yates. Ook bij de tussensprint niet veel voor de Finestre deed Van Aert nog iets opvallend.

Meeglippen in de ontsnapping en kopman Simon Yates nog proberen bij te staan na de Finestre, dat was het plan van Visma-Lease a Bike met Wout van Aert in de voorlaatste etappe van de Giro. En dat lukte ook wonderwel.

Toen Van Aert in die ontsnapping zat, deed hij wel nog iets opvallend. Bij de twee tussensprints maakte hij het Dries De Bondt nog moeilijk. De Bondt had de punten van die tussensprint nog nodig om het klassement van de tussensprint te winnen.

De eerste sprint won De Bondt voor Van Aert, bij de tweede sprint waren de rollen omgedraaid. De Bondt wipte zo wel over Pedersen naar de eerste plaats en pakte ook de eindzege in het klassement van de tussensprints.

Van Aert weet kleine prijzen altijd liggen

Patrick Broe en Benji Naesen van Lanterne Rouge stonden versteld van wat Van Aert deed. "Het was echt gek. Ik vroeg me echt af wat hij aan het doen was", zegt Broe. Hij is ook aan de slag bij Visma-Lease a Bike als Head of Strategy.

"Van Aert weet altijd waar er kleine prijzen liggen door het parcours van buiten te leren. Van een keukenrenovatie tot wat prijzengeld, hij wil alles meepakken. Op dat vlak is hij genadeloos", lacht Broe nog. In de E3 Saxo Classic pikte Van Aert in 2023 ook een sluw een badkamerpremie mee.