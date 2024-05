Van der Poel was verbaasd over Van Aert: "Ik dacht even: 'Is die gek geworden?'"

Dit voorjaar kregen we slechts één duel tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert, in de E3 Saxo Classic. Vorig jaar was er ook een mooie strijd om de zege.

Mathieu van der Poel versnelde dit jaar op de Paterberg in de E3 Saxo Classic. Net op dat moment viel Wout van Aert, een gat dat hij niet meer dicht kreeg. Van der Poel won na een solo van meer dan 40 kilometer voor Stuyven en Van Aert.

In 2023 was de E3 Saxo Classic een spannende strijd tussen Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Tadej Pogacar. De drie reden samen naar de streep in Harelbeke, Van Aert klopte Van der Poel en Van Aert.

Van Aert wint badkamer op Tiegemberg

Onderweg was er wel nog een opvallend moment. Net voor de top van de Tiegemberg versnelde Wout van Aert even, om als eerste boven te komen. Wie dat deed, kon namelijk een badkamer winnen.

"Wij snapten niet waarom Wout versnelde, maar niet demarreerde, zo kort voor de top", zegt Van der Poel bij Bahamontes. Ik dacht even: 'Is die gek geworden?' Maar al in de afdaling kwam Wout me zeggen dat hij het deed voor de premie."

Van Aert had dat vooraf gezien in het roadbook, Van der Poel houdt zich daar niet meer bezig. "Typisch voor mij dat ik geen idee had! Het interesseert me niet, en dus check ik die dingen nooit in het roadbook."