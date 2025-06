Siena heeft alles veranderd, maar lang niet alleen voor Van Aert: "Stonden voor Wout te schreeuwen voor onze tv"

Lang leve Siena. Zoiets moet Wout van Aert denken. Sinds zijn ritzege in de Toscaanse stad ging hij weer beter presteren. Eigenlijk kan ditzelfde over heel zijn ploeg gezegd worden.

Tot die conclusie komen ze ook in de terugblik op de Giro bij Eurosport. "Van Aert heeft zichzelf teruggevonden in deze Giro. Het voorjaar was natuurlijk niet heel slecht, maar het was vaak net niet. Zo begon het ook in de Giro. Hij was ziek geweest, maar hij zat er in de sprint in Albanië toch nog bij. Zou dit het worden? Neen, weer niet", herinnert Thijs Zonneveld zich.

"De dagen daarna was hij natuurlijk zo slecht. Er werd getwijfeld over überhaupt de Giro moet uitrijden. In de eerste sprints kon Kooij niet bijstaan omdat hij niet durfde te dringen. Hij bleef hangen rond positie vijftig en oogde toch een beetje angstig. Ergens heeft hij het vertrouwen teruggewonnen." Niet zomaar ergens. In Siena.

Grote ontlading bij Van Aert

"Dat was een fantastisch sterke prestatie maar het koersverloop zat eindelijk een keer mee. Eigenlijk is dit een soort van déclic voor Visma-Lease a Bike geweest." Jip van den Bos is het er mee eens. "Dat zie je ook aan de ontlading. Dat is de frustratie van de voorgaande maanden. Je kan eigenlijk niet zeggen dat dit de mooiste etappe uit de Giro is, maar dankzij de hoge gunfactor voor Wout stonden we te schreeuwen voor onze tv."

Het blijft straf dat Van Aert bergop die dag Del Toro, één van de beste klimmers uit de Giro, kon volgen. "Het voordeel was dat Van Aert niet meer op kop reed in de laatste dertien kilometer. Er werd ingezoomd en Van Aert zag je grimassen trekken en bij Del Toro leek het alsof het ‘m niets deed. Je kon niet geloven dat Van Aert eraan zou blijven hangen."

Terug vertrouwen bij Van Aert en zijn ploeg

Voor Zonneveld was dat ook de kentering voor de ploeg. "Voor die ritzege lukte er niets bij Visma. Na die rit in Siena kwam het vertrouwen terug en deed hij ook nog die hele lange lead-out. Daar zat Van Aert wel vooraan en durfde Kooij wel Van Aert te vertrouwen. Die rit van Siena was zo belangrijk."