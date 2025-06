Astana heeft groot plan met Tadej Pogacar in 2026: "In Giro gezien wat er mogelijk is"

XDS Astana beleeft een ongelofelijk seizoen. De ploeg van Alexandre Vinokourov pakte al achttien overwinningen.

XDS Astana is goed op weg om de WorldTour-licentie voor de periode van 2026 tot 2028 binnen te halen. Dat doet topman Alexandre Vinokourov meteen dromen voor volgend seizoen.

Astana won een etappe en pakte ook de bergtrui mee naar huis. “We wilden niet voor een goed klassement gaan, maar zoveel mogelijk etappes winnen en ook zoveel mogelijk punten te scoren”, vertelt hij aan Bistro Vélo.

Een snelle berekening doet hem besluiten dat ze 1.450 UCI-punten hebben gepakt, waardoor ze op een veilige plek komen. Dezelfde tactiek wil hij ook in de Tour de France toepassen.

“Wij hebben niet echt iemand die beter dan de top-10 kan rijden in het klassement, dus we gaan ons ook richten op de bollentrui”, maakt hij nu al duidelijk.

XDS Astana zit met groot plan

Voorlopig is dat hetgeen waar Vinokourov het mee wil doen, maar daar moet verandering in komen. “Zodra we verzekerd zijn voor de WorldTour de drie jaren die volgen, dan willen we zeker kijken naar een renner die een klassement kan rijden.”

Wie dat moet worden, is nog koffiedik kijken. “Het zijn er niet veel, maar dat is wel inderdaad onze volgende stap. In ieder geval om volgend jaar dan mee te doen in een grote ronde, want met Tadej Pogacar... Toch hebben we deze Giro gezien dat er van alles kan gebeuren.”