Ligt de lat weer hoger na de Giro? Visma Lease a Bike geeft de ware verhouding met Team UAE aan

Op de voorlaatste dag van de Giro nam Team Visma de leiderstrui in handen. Dat gebeurde ten nadele van UAE Team Emirates-XRG.

Isaac Del Toro reed voor Team UAE bijna de hele Giro d’Italia in de roze leiderstrui rond, maar op de voorlaatste dag nam Simon Yates van Visma Lease a Bike het commando over.

De ploeg van Wout van Aert heeft die concurrentie met het team van Tadej Pogacar nodig. Dat zal ook in de Tour de France nog meer tot uiting komen. Maar ook het respect voor elkaar is bijzonder groot.

Dat vertelt Richard Plugge aan Cyclingnews. “Ze pushen ons om beter te worden en ik denk dat dat is wat sport echt mooi maakt”, laat hij weten. “Je wint iets, dan verlies je iets, en dan denk je: ik moet ze de volgende keer verslaan. Dat is allemaal uit respect. Dat is wat deze sport, en elke sport, ongelooflijk mooi maakt.”

Pogacar is fenomenaal

De verhoudingen in de Giro lagen nu in het voordeel van Visma, maar de Tour de France wordt een ander paar mouwen als Tadej Pogacar zijn intrede maakt. Al is Jonas Vingegaard dan ook de tegenstander.

“We hebben de lat door de Giro te winnen niet hoger gelegd. We weten dat Jonas dit jaar in de winter een stap heeft gemaakt, maar we hebben een zeer sterke tegenstander”, gaat Plugge verder.

“Toch denk ik dat ze in een drieweekse wedstrijd dichter bij elkaar komen dan in de eendaagse wedstrijden, want Pogacar is daarin fenomenaal. In een drieweekse wedstrijd zal het heel spannend zijn om te zien hoe ver we komen.”