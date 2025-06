Ploegleider geeft bijzondere training van Remco Evenepoel toe: "Daar zitten we voor samen"

Remco Evenepoel treedt zondag weer in competitie. Dan rijdt hij het Critérium du Dauphiné Libéré als voorbereiding op de Tour de France.

De Dauphiné heeft traditioneel de naam om de grote voorbereiding op de Ronde van Frankrijk te zijn. En dus tekenen met Pogacar, Vingegaard en Evenepoel de top drie van vorig jaar aanwezig.

Ploegleider Klaas Lodewyck begeleidt onze landgenoot al sinds 2019, toen Evenepoel zijn profdebuut maakte en de twee zijn een onafscheidelijk duo geworden.

“Ik ben op hetzelfde moment als Remco bij de ploeg gekomen en was zelf nog superjong. Intussen ben ik niet meer zo superjong en Remco wordt er ook niet jonger op”, vertelt Lodewyck aan de Krant van West-Vlaanderen.

Remco Evenepoel krijgt stevige mediatraining

Evenepoel is in die jaren enorm geëvolueerd. Niet alleen als renner, maar ook als de renner die op elk moment onder het vergrootglas gelegd wordt. Argusogen volgen wat hij zegt en doet. En daarvoor wordt hij goed getraind.

“Vanuit de ploeg proberen we echt te filteren wat er wel of niet gezegd wordt. Er kan zoveel uit de context gehaald worden door mensen die gewoon zitten te wachten om een reactie te geven. Af en toe zitten we daarvoor samen: wat delen we wel mee en wat niet?”, gaat Lodewyck verder.

“Als Remco over de finish komt gereden, mag hij zijn tong uitsteken. Dat moet hij niet veranderen. Maar in de aanloop naar een wedstrijd proberen we alles verstandig aan te pakken”, besluit hij.