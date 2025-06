José De Cauwer windt er geen doekjes om en verhoogt de druk serieus op Remco Evenepoel

José De Cauwer acht dit wel het moment om de druk op Remco Evenepoel te verhogen. Die laatste mag in de Dauphiné niet weggereden worden.

Het is ook De Cauwer uiteraard niet ontgaan dat Evenepoel, Pogacar en Vingegaard alle drie present tekenen in de Dauphiné. Dat maakt het allemaal wat boeiender, ook met het oog op de Tour de France. De Cauwer laat bij Sporza blijken dat hij het alleszins een goede zaak vindt dat Evenepoel zijn twee grote concurrenten niet ontloopt.

De voormalige bondscoach zou het ook geen probleem vinden als Evenepoel af en toe wat tijd verliest in de bergritten van de Dauphiné. "Maar hij mag niet weggereden worden", voegt De Cauwer er wel stellig aan toe. Zeker niet op ander terrein. "Als hij de tijdrit zou verliezen met anderhalve minuut verschil, mag je je wel vragen beginnen te stellen."

Pogacar, Vingegaard en Evenepoel delen enkel hun doel

Ervan uitgaande dat zo'n scenario zich niet voltrekt, is De Cauwer niet van plan om harde conclusies te verbinden aan de Dauphiné. "Eigenlijk kijk ik er niet echt naar uit wie de koers zal winnen. Pogacar, Vingegaard en Evenepoel zijn alle drie bezig met een apart plan en een aparte voorbereiding. Enkel hun doel is hetzelfde: top zijn in de Tour."

Het doel is dus hetzelfde, de weg ernaartoe niet. Zelfs al rijden ze dezelfde zogenaamde voorbereidingswedstrijd. "Deze Dauphiné is voor alle 3 een meetpunt om te zien hoe ver ze staan in hun Tour-voorbereiding." Er hoeven sowieso geen strenge lessen getrokken te worden op basis van het eindklassement van de Dauphiné, vindt De Cauwer.

De Cauwer houdt vooral koerswijze in het oog

"Want als er nog ergens een achterstand is, kunnen ze dat bijwerken op een hoogtestage na de Dauphiné. De manier waarop de 3 Tour-tenoren deze week zullen rijden, vind ik veel interessanter dan het resultaat", klinkt het.