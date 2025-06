Remco Evenepoel zegt nu even goed te zijn als in de dagen voor de vorige Tour de France: dit betekent het concreet

Remco Evenepoel barst weer van het vertrouwen. Hij durft dan ook uitspreken dat hij momenteel even goed is als voor de Tour de France van 2024.

Dat was alvast de teneur in de persconferentie van Evenepoel voorafgaand aan de Dauphiné. Hij beweert zelf zeker even goed te zijn als in de laatste dagen voor de Tour-start van 2024. Sporza polste in een apart interview nog naar wat dat juist betekent. "Ja, ten eerste heb ik het dan over de lichaamssamenstelling", tracht Evenepoel het te benoemen.

Daar bestaan exacte cijfers over. "Iedereen weet wel dat het gewicht en vetpercentage bij de klimmers iets belangrijker is dan bij de klassieke renners. Er zijn bepaalde oefeningen waar ik vorig jaar in de laatste hoogtestage voor de Tour nog moeite mee had. Nu heb ik diezelfde oefeningen al kunnen afwerken zonder problemen en ook aan iets hogere waarden."

Optimisme maar geen euforie bij Evenepoel

Dat brengt Evenepoel tot een conclusie die nog optimistischer is. "Ik denk dat ik op dit moment beter ben dan vlak voor de Tour van vorig jaar." Tegelijkertijd beseft Evenepoel dat dit niet voor euforie moet zorgen. "Dat was natuurlijk ook wel de bedoeling. Als je het gat wil verkleinen met Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard, dan moet je ook wel beter zijn dan vorig jaar."

Kortom: om zijn ambities waar te kunnen maken, moest er ook heel wat vooruitgang geboekt worden. Die is er wel degelijk, maar die zorgt er voor dat Evenepoel op schema ligt, niet dat hij voor ligt op schema. "Er was geen andere optie dan extreem hard te werken en te hopen dat het allemaal goed verloopt." Op training is het alvast zo gegaan.

Evenepoel op zoek naar bevestiging in wedstrijden

Nu moet nog blijken of dat ook bevestigd wordt in de wedstrijddagen. Eerst in de Dauphiné, en in het beste geval later ook in de Tour de France. In tegenstelling tot vorig jaar zal Evenepoel ook al tegen Pogacar én Vingegaard gereden hebben in een belangrijke rittenkoers voor de Grand Départ.