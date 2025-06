Tim Merlier doet boekje open over zijn financiën: "Dit was als crosser niet mogelijk"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Tim Merlier rijdt een heel mooie carrière bij elkaar. Veel mensen vergeten echter dat hij als veldrijder aan zijn carrière begon.

Tim Merlier is de voorbije jaren enorm gegroeid als wegrenner. En zeggen dat hij eigenlijk dacht nooit verder te geraken dan het veldrijden.

De broers Roodhooft haalden hem aan boord van hun wegploeg en ondertussen is hij doorgegroeid naar één van de snelste mannen van het peloton, misschien wel de rapste van hen allemaal.

Dat heeft er ook voor gezorgd dat Merlier een financieel warmpjes bij zit. “Ik knijp mezelf dan ook vaak in de arm”, aldus Merlier in Het Nieuwsblad.

Tim Merlier verdient veel meer op de weg dan in de cross

Hij geeft toe dat hij een totaal ander leven kan leiden met wat hij op de weg verdiend heeft. Als crosser zou dat totaal anders geweest zijn.

“We zijn na Roubaix verhuisd naar onze nieuwe woning. Die eerste dagen in het nieuwe huis, dat gaf me zo'n gevoel van fierheid. Dit had ik als crosser nooit kunnen realiseren”, gaat hij verder.

“Let op, ik was gelukkig in de cross, content ook met wat ik verdiende. En ik moest er minder voor doen dan nu als wegrenner. Die periode heb ik ook nodig gehad om hier naartoe te groeien”, besluit Merlier.