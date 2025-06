Met dit gevoel zit Evenepoel nu hij zijn concurrenten aan het werk zag in Dauphiné

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Van de drie grote tenoren kwam Remco Evenepoel er zondag als laatste uit. Hij moet al wat seconden prijsgeven op Pogacar en Vingegaard.

Hoewel hij naar eigen zeggen niet gekomen is om een klassement te rijden, was het toch één van de eerste zaken die Remco Evenepoel opmerkte na de eerste rit in de Dauphiné.

Onze landgenoot heeft zes seconden achterstand op Jonas Vingegaard en zelfs al tien op Tadej Pogacar. Dat is vrij veel na amper één etappe en met die achterstand had hij duidelijk geen rekening gehouden bij het begin van de rittenkoers.

“Daarom dat ik liever Van der Poel had zien winnen”, zegt Evenepoel aan Het Nieuwsblad. “Ik weet: bonificatieseconden horen erbij, en het zijn ‘maar’ tien seconden. Maar het zijn wel tien seconden extra die ik moet proberen inhalen in de tijdrit.”

Evenepoel onder de indruk van Pogacar en Vingegaard

Evenepoel had gehoopt dat Pogacar en Vingegaard tot woensdag op gelijke hoogte met hem waren gebleven en dat hij mits een goede tijdrit misschien wel de gele leiderstrui kon pakken.

Toch lieten zijn twee grootste concurrenten voor het geel in de Tour de France een verpletterende indruk op hem na. “Als ik zie in welke vorm de anderen zitten, word ik toch een beetje bang”, besluit Evenepoel. “Ze zijn zo goed.”