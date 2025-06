Na al het spektakel: De Cauwer heeft heldere boodschap over Van der Poel en Evenepoel

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Wielerliefhebbers kregen een prachtige ontknoping te zien in de Dauphiné. De vier tenoren vochten onderling uit wie de eerste rit won.

Een mooiere ontknoping kon de organisatie niet wensen voor de eerste etappe van het Criterium du Dauphiné Libéré. Mathieu van der Poel, Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard en Remco Evenepoel vochten voor de overwinning.

Na afloop van de koers was er veel opluchting rond Mathieu van der Poel die ondanks een polsbreukje toch aan de start verscheen en ook meedeed voor de overwinning.

“Dit was een van de dagen waarvoor hij naar hier gekomen is, om te trainen. De tijdrit en die laatste drie dagen zullen een ander verhaal zijn”, zei José De Cauwer op Sporza over de Nederlander.

Remco Evenepoel kon zelf het gaatje dichten

En ook over de grote drie was hij enthousiast. “We kunnen wel stellen dat Evenepoel, Pogacar en Vingegaard klaar zijn om de strijd aan te gaan. Het mooie was dat ze alle drie als grote mannen mee rond draaiden.”

Even leek Evenepoel de boot te missen, omdat hij wat meer naar achteren zat, maar hij kon toch de aansluiting vinden. “Dat was op dat moment nog logisch. Het is een kleine opsteker dat hij dat gedicht heeft. Mocht hij dat niet gedaan hebben, zou het een kleine teleurstelling geweest zijn”, besluit De Cauwer.