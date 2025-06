Straffe prestaties, maar toch denkt bijna niemand dat Pogacar doping gebruikt: dit is de reden

De wielersport zat in het verleden vol van de doping. Nu lijkt dat niet meer het geval te zijn, al weet je natuurlijk nooit.

Luke Rowe reed jarenlang voor Team Sky, het huidige INEOS Grenadiers. Daar maakte hij enorm veel mee, ook de verdachtmakingen rond dopinggebruik bij Chris Froome.

“Froomeys successen kwamen voort uit een zeer verdachte sport, uit de Lance Armstrong-affaire, en de hele sport stortte even in. Kort daarna was Froome de koning van de sport. Wie er ook koning was na Lance Armstrong: hij zou worden vernietigd”, vertelt hij aan The Guardian.

Team Sky kreeg enorm veel kritiek omdat ze de beste waren en iedereen twijfelde aan hoe ze dat succes wisten te bemachtigen. Tadej Pogacar zet nu ook straffe prestaties neer, maar de verdachtmakingen over mogelijk dopinggebruik blijven beperkt.

Weinig verdachtmaking van dopinggebruik bij Pogacar

“Ik denk dat het komt doordat de sport in de beste staat verkeert die er ooit is geweest”, gaat Rowe verder. “En ik denk dat dit grotendeels te danken is aan de invoering van het biologische paspoort. Het heeft de sport echt opgeschoond.”

Dat systeem is volgens Rowe heel erg moeilijk te omzeilen of om te liegen over je waarden, als die constant opgevolgd worden en in een grafiek gezet worden.

“Wanneer was de laatste renner die betrapt werd of positief testte in het wielrennen? Ik kan er de afgelopen jaren geen één opnoemen. Toen ik mijn carrière begon, was er elke maand wel iemand. De sport staat er goed voor. Renners en teams kunnen het zeggen, maar de bewijzen zijn er”, besluit hij.