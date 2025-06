De verklaring in zijn eigen woorden: het onverwachte tactische spel van Mathieu van der Poel onthuld

De les van de dag is dat het het altijd waard is goed te luisteren naar wat Mathieu van der Poel zegt. Dat hij in de beginfase van de derde Dauphiné-rit zou aanvallen, kon eigenlijk wel opgemaakt worden uit zijn woorden vooraf.

Mathieu van der Poel spaarde kosten noch moeite om in de vroege vlucht te zitten. Liefst vier keer moest hij een poging wagen om met een groepje voor onderscheiding te zorgen en uiteindelijk lukte het dan toch. Het mag eigenlijk geen verrassing zijn dat Van der Poel in deze etappe in de optie van de ontsnapping de meeste kansen zag.

Nochtans was de verwachting van velen vooral dat hij zou aanvallen op het klimmetje op ongeveer twintig kilometer van de aankomst. Voor de start van de derde etappe liet Van der Poel verstaan dat die klim nog wel ver van de finish ligt en het daarom moeilijk is om zo'n inspanning tot een goed einde te brengen. Dat zag hij dus niet zitten.

Van der Poel liet achterste van zijn tong net niet zien

Zonder helemaal het achterste van zijn tong te laten zien liet hij verstaan dat hij er meer heil in zag om in de beginfase aanvallend te koersen. "Vooral de start zal cruciaal zijn", verklaarde hij bij Sporza. In zijn vooruitblik bij Cycling Pro Net was hetzelfde geluid te horen. "Als een sterke groep vertrekt, is het misschien ook mogelijk om voorop te blijven."

Daar zat ook een bepaalde redenering achter. "Ik denk dat het voor de klassementsploegen weinig uitmaakt wie er in de ontsnapping zit." De volgende vraag was uiteraard of Van der Poel zelf iets ging ondernemen. "Als ik de benen heb, probeer ik altijd iets. Je moet wel eerst de benen hebben, zeker bij zo'n start die bergop gaat", voegde hij eraan toe.

Van der Poel wilde vroeg een verschil maken

Die benen moeten dus wel goed hebben aangevoeld, want Van der Poel koerste inderdaad van in het begin zeer aanvallend, in de hoop om zo al vroeg het verschil te maken ten opzichte van andere kandidaten voor de leiderstrui.