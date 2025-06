Spanning stijgt: Remco Evenepoel zegt of Mathieu van der Poel de leiding kan grijpen in de Dauphiné

Toppers onder elkaar moeten elkaar iets gunnen. Remco Evenepoel komt goed overeen met de huidige en de vorige wereldkampioen. Die van 2023 zou ook wel eens de volgende gele trui in de Dauphiné kunnen worden.

Mathieu van der Poel werd de opvolger van Remco Evenepoel door in 2023 het WK in Glasgow te winnen. Een jaar later was Tadej Pogacar aan het feest in Zürich, waardoor de regenboogtrui inmiddels aan de Sloveen toebehoort. Ook in zijn gewone trui kan Van der Poel goede prestaties leveren. Dat hebben we de voorbije dagen nog gezien.

Dankzij zijn derde plaatsen in de eerste twee etappes staat Van der Poel ook nog goed in het algemeen klassement van de Dauphiné. Hij staat om amper twee seconden van leider Jonathan Milan. Aangezien er twee knikjes liggen in de finale van de derde rit, lijkt dat uitnodigend voor Van der Poel om die enkele seconden te proberen dichten.

Mooie kans voor Van der Poel

VTM vroeg aan de start aan Remco Evenepoel of hij een aanval van onder meer Mathieu van der Poel verwachtte op die klim op twintig kilometer van de streep. "Ja, het is wel een mooie kans voor Mathieu om geel te pakken", sluit Evenepoel niet uit dat de Nederlander de leiding verovert. "Dat is het ook voor Fred Wright, die gisteren tweede werd."

De Brit van Bahrein-Victorious valt ook niet te onderschatten: hij moet op zijn beurt vier seconden goedmaken. "Hij kan zo'n finale misschien wel iets beter aan dan Milan." Zo komt Evenepoel uit bij de huidige leider: Jonathan Milan. "Het wordt vooral afwachten hoe Lidl-Trek en Milan de koers zullen aanpakken", is de logische verwachting.

Evenepoel duidt de favorieten aan

Evenepoel noemt ook nog de namen van Watson en Stewart als kandidaat-ritwinnaars. Zo heeft hij de belangrijkste mannen voor vandaag wel opgesomd. "Deze vijf zijn de favorieten om de etappe te winnen en eventueel om het geel over te pakken."