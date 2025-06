"Dat wordt niet de bepalende factor": geen verstoppertje voor Evenepoel in tijdrit

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Belangrijke afspraak vandaag voor Remco Evenepoel. In de Dauphiné staat een individuele tijdrit op het programma.

Remco Evenepoel is de regerende wereldkampioen en olympisch kampioen in het tijdrijden, maar vandaag staat een gigantisch grote test voor onze landgenoot op het spel met de individuele tijdrit van zeventien kilometer in de Dauphiné.

Eind vorig jaar kwam onze landgenoot ten val, toen hij botste met het openslaande portier van een bestelwagen van bpost. De blessures die hij daar opgelopen heeft, maken het er allemaal niet gemakkelijker op.

Evenepoel moet stevig ingepakt worden om te kunnen tijdrijden. Dat heeft zijn invloed op zijn houding tijdens het tijdrijden, maar de ambities blijven zoals altijd. Elke tijdrit wil Evenepoel winnen, wie de tegenstand ook is.

Schouder van Evenepoel is geen excuus

“Aan de ambities van Remco Evenepoel is niks veranderd. Tijdrijden is nog altijd zijn ding”, zegt ploegleider Tom Steels heel erg duidelijk in een gesprek met Het Laatste Nieuws.

“Je zal hem zijn botsing en blessure van eind vorig jaar ook nooit als een excuus horen gebruiken. Als Evenepoel tegen de klok moet koersen, is dat om te winnen. Zijn schouder zal niet de factor zijn die bepaalt of Remco de tijdrit wint of niet”, besluit Steels.