Feestje verpest door foutieve telling? Als Evenepoel wint zou het dan toch niet de 1.000ste zege zijn

Er heerst enige verwarring over het exacte aantal zeges van QuickStep. Het zouden er dan toch geen 999 zijn zoals men beweert.

Volgens verschillende bronnen staat de ploeg op 999 overwinningen, waardoor Remco Evenepoel vandaag de 1000ste zou kunnen binnenhalen. Toch is er discussie over de telling, en sommige berichten suggereren dat het werkelijke aantal nog niet helemaal vaststaat.

QuickStep, opgericht in 2003 onder leiding van Patrick Lefevere, heeft zich door de jaren heen ontwikkeld tot een van de meest succesvolle wielerploegen ter wereld. Met een indrukwekkende reeks zeges in klassiekers, grote rondes en eendagskoersen heeft het team een rijke geschiedenis opgebouwd.

De ploeg heeft altijd bekend gestaan om haar sterke sprinters en klassiekerspecialisten, met renners als Tom Boonen, Julian Alaphilippe en Remco Evenepoel die grote successen hebben geboekt. De recente overwinning van Tim Merlier in de Brussels Cycling Classic bracht de ploeg op 999 zeges.

De volgende overwinning zou dus een historische mijlpaal zijn, niet toevallig ook voor de absolute kopman Remco Evenepoel als hij weet te winnen in de tijdrit van de Dauphiné vandaag.

Telling van aantal zeges van QuickStep klopt niet

Toch blijft er onduidelijkheid over de exacte telling. WielerFlits meldt dat er discussie is over of de ploeg nu 997, 998 of 999 zeges heeft, afhankelijk van hoe bepaalde overwinningen worden meegeteld.

Zo meent Jonas Creteur van Knack dat de teller op 998 staat, omdat een overwinning van Carlos Barredo in de Clasica San Sebastian in 2009 werd meegeteld. Later werd Barredo uit de uitslag geschrapt door dopinggebruik.

ProCyclingStats houdt het dan weer op 997 overwinningen. Naast de zege van Barredo zou ook een zege van Ethan Vernon voor het Soudal-QuickStep Devo Team in de Tour of Rwanda van 2023 onterecht meegeteld zijn.