Problemen met startplek van Gent-Wevelgem: "Willen het niet meer op deze manier"

In 2019 sloot Ieper een overeenkomst met Gent-Wevelgem over de startplek. Dat contract is echter ten einde.

Waar Gent-Wevelgem volgend seizoen zal vertrekken is nog niet geweten. Ieper, dat de voorbije zes jaar startplek was, heeft immers geen zin om aan dezelfde voorwaarden verder te doen.

In 2019 werd een overeenkomst gesloten, beginnend aan 100.000 euro en elk jaar 10.000 euro duurder om de start van Gent-Wevelgem te zijn. Dit jaar werd dus 150.000 euro betaald. Flanders Classics, de organisator van Gent-Wevelgem, heeft nog geen nieuwe overeenkomst gesloten met Ieper voor de komende jaren.

“Wij hebben een voorstel gedaan waarin we gezegd hebben dat we geen jaarlijkse editie meer wensen en dat we ook dezelfde prijs niet meer willen betalen”, zegt schepen van Evenementen Diego Desmadryl in de Krant van West-Vlaanderen.

Het is dus goed mogelijk dat er een nieuwe startstad komt voor de voorjaarsklassieker. “Dat kan, maar dat is nu in handen van Flanders Classics. Wij wachten nu op een tegenreactie van hen.”

Vertrekt Gent-Wevelgem volgend jaar niet meer in Ieper?

Er moeten voor Ieper wel dringend knopen doorgehakt worden, richting het meerjarenplan van de stad. “Eind juni zou er daarover toch een besluit genomen moeten worden. Dat is immers ook belangrijk in het kader van de meerjarenplanning die we in het najaar af moeten hebben.”

Ter vergelijking: Wevelgem betaalt aan Flanders Classics 300.000 euro om de aankomstgemeente te zijn. Of er kandidaten zijn om de rol van Ieper als startstad over te nemen is niet geweten.