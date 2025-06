Nadat hij voor grote verbazing heeft gezorgd: kan Mathieu van der Poel de groene trui behouden in de Dauphiné?

Mathieu van der Poel staat halfweg de Dauphiné nog altijd in het groen. Gaat hij nu vol voor het behouden van die trui? Het is één van de vragen die hij beantwoordde na zijn verbazingwekkende prestatie in de tijdrit.

We weten allemaal dat Mathieu van der Poel wel een goede tijdrit kan rijden, als hij zich erop toelegt. Tegelijkertijd is het ook zo dat het niet zijn grootste specialiteit is. Gezien het ongelooflijke sterke deelnemersveld dat aanwezig is in de Dauphiné, met allemaal toppers in het rondewerk, had eigenlijk niemand met hem rekening gehouden.

Na wat hij allemaal al gepresteerd heeft, kan Van der Poel vriend en vijand dus nog verbazen. Hij verklapt bij VTM NIEUWS wat nu zijn eigen verwachtingen waren. "Ik had gehoopt om top tien te rijden. Die hoop was natuurlijk een beetje minder geworden." Die laatste uitspraak verwijst naar zijn inspanningen tijdens de derde etappe.

Van der Poel voelt dat hij sterker wordt

Van der Poel kwam in die rit inderdaad wel heel erg energiek uit de hoek en knoopte er nog een sterke tijdrit aan vast. Zijn dat signalen van hoogvorm? "Ja, toch wel. De eerste dag heb ik ook echt afgezien, want het was de eerste dag dat ik terug diep ging. Nu voel ik mij beter en beter. Ik ben heel blij met waar ik sta", knikt Van der Poel.

Hij staat ook nog altijd in het groen. Aangezien het slotweekend rond het algemeen klassement draait, moet hij eigenlijk nog slechts een paar dagen in die trui overleven. Wordt het nu echt een doel om die te houden? "Het ligt eraan. De finale van de vijfde rit ziet er heel lastig uit. Als het haalbaar is, zal ik zeker mijn best doen om erbij te zitten."

Uitzicht op trui(en) bij Van der Poel

Als dat lukt dan worden zijn kansen om de Dauphiné af te sluiten in de groene trui wel heel groot. En wie weet valt er ook nog eens een dagje geel uit de bus. Van der Poel staat momenteel op 14 seconden van Evenepoel in het klassement.