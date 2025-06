Pogacar zoekt naar excuses na stevig tijdverlies op Evenepoel in de tijdrit

Remco Evenepoel reed woensdag iedereen naar huis in de Dauphiné. Onze landgenoot pakte op zeer indrukwekkende wijze de zege in de tijdrit.

Remco Evenepoel trok woensdag alle registers open in de tijdrit. Hij wilde tonen dat hij klaar was, maar ook de 1.000ste overwinning voor QuickStep pakken. Dat deed hij met verve en pakte ook nog eens de gele leiderstrui. Tadej Pogacar kreeg maar liefst 48 seconden aan zijn broek tijdens deze tijdrit.

“Remco is altijd zo goed in de tijdritten, dus ik verwachtte wel dat hij zou vliegen. Ik was wel verrast dat ik na de eerste kilometers meteen zoveel tijd op hem en Jonas (Vingegaard, red.) verloor”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

In het tweede deel, op de klim en de afdaling, ging het een pak beter voor de Sloveen, maar toch voelde hij het verschil. “Remco is van een ander niveau op vlak van tijdrijden, maar verrast was ik niet.”

Pogacar weet wat er fout liep in tijdrit

Al had Pogacar ook de nodige excuses om in te roepen voor zijn nederlaag. “Ik heb me vooral gefocust op de bergritten. Er was misschien wat tijdsgebrek om me specifiek voor te bereiden op de tijdrit”, klonk het.

Alles is ondertussen geanalyseerd bij Team UAE en Pogacar weet heel goed waar zijn pijnpunten liggen. In de Tour de France zal hij ook tijd verliezen in de tijdritten, maar het zal niet zoveel zijn als gisteren, zo voegt hij eraan toe.