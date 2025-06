Schrijf dit maar op! Zoveel tijd zal Evenepoel in eerste tijdrit van de Tour pakken op Vingegaard en Pogacar

Op dag vijf van de Tour de France staat een tijdrit op de agenda. Die zou wel eens voor heel veel verschil kunnen zorgen.

Op dag vijf van de Tour de France deze zomer wordt in Caen een tijdrit afgewerkt. Die gaat over 33 kilometer. Volgens Tourdirecteur Christian Prud’homme zal dit een stevig keerpunt worden.

Het parcours loopt over brede, volledig vlakke wegen. Dat vereist ontzettend veel kracht en lijkt op het lijf geschreven van Filippo Ganna. Maar ook voor Remco Evenepoel is dit ideaal terrein.

Zeker na de demonstratie van woensdag in de Dauphiné zou onze landgenoot wel eens heel wat tijd kunnen pakken op Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard.

Ex-renner Thijs Zonneveld berekende in zijn podcast In De Waaier hoeveel voorsprong Evenepoel op zijn naaste concurrenten zou kunnen halen in de vijfde etappe van de Tour.

Evenepoel zal veel tijd pakken in de vijfde Touretappe

“Eigenlijk is dat het leukste voor de spankracht in de Tour. Als het andersom was geweest en Pogacar die andere twee had weggereden, hadden we weer een galavoorstelling gehad. Dus dit is de leukste verhouding om de Tour in te gaan, wat betreft die tijdrit”, klinkt het.

“Die 33 kilometer in de Tour, daar gaat Evenepoel echt flink tijd pakken. Want hij pakt iets meer dan een seconde per kilometer op Vingegaard en hij pakt 3 seconden per kilometer op Pogacar. Dat is veel, hè. Als je dat extrapoleert naar dag 5 in de Tour, dan zit je op 40 tellen voor Vingegaard en 1 minuut en 30 seconden voor Pogacar.”