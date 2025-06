🎥 "Mag er niet teveel over zeggen": Stewart pakt ritwinst in Dauphiné met technisch snufje

Medische begeleiding en technische snufjes. De wielerploegen in het peloton blijven op zoek gaan naar mogelijkheden om betere prestaties af te leveren.

Zo kreeg Visma Lease a Bike de goedkeuring van de UCI om een ademsensor in de koers te gebruiken. Maar ook de andere ploegen blijven snufjes uitproberen.

Zo won Jake Stewart donderdag in de Dauphiné en wist hij topfavoriet Jonathan Milan van de overwinning te houden. De snelle man van Israel-Premier Tech wees na afloop richting zijn voorvork.

Die lijkt veel meer op die van een baanfiets. Hij kreeg er na afloop van de etappe de nodige vragen over, maar bleef enorm op de vlakte met zijn antwoord.

“Ik mag daar niet al teveel over zeggen”, vertelt Stewart aan de verzamelde pers, terwijl de perschef van de ploeg duidelijk maakte om er niet dieper op in te gaan. Het gaat om een aero-bike van Factor, zo blijkt uit de video hieronder.

This Factor new unreleased aero bike has to be extremely fast. 😮‍💨



They couldn’t get a better ad with Jake winning today’s stage and in the first stage also being the fastest from the bunch. #Dauphine pic.twitter.com/VmfhyaRCbV