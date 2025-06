Hoe erg is het uitvallen van Vervaeke? Evenpoel geeft het antwoord

Donderdag werd een stevige baaldag voor Soudal-QuickStep. De ploeg van Remco Evenepoel zag luitenant Louis Vervaeke opgeven.

Na de triomf van woensdag met de winst in de tijdrit van Remco Evenepoel en de 1.000ste ritzege van QuickStep was het donderdag totaal andere koek voor Soudal-QuickStep.

Al vroeg in de etappe kwam Louis Vervaeke ten val en moest hij noodgedwongen opgeven. Achteraf bleek hij een breuk in het sleutelbeen opgelopen te hebben.

Einde Dauphiné voor hem, maar veel erger voor Soudal-QuickStep is dat Vervaeke Evenepoel niet kan bijstaan in de Tour de France. En dat nog eens bovenop het feit dat Mikel Landa al uitgevallen is.

Geen Tour voor Louis Vervaeke

“Ook daar weet ik niet wat er exact gebeurde, maar zijn opgave is enorm vervelend”, liet Evenepoel na afloop weten bij Sporza. “Louis ging erg belangrijk zijn de komende 3 dagen. We gaan hem zeker missen. Louis zat zeker in de voorselectie voor de Tour. Hij was ook in goeden doen, dus het is een enorm verlies. Maar het is belangrijk dat hij nu goed geneest en nog een mooi najaar kan afwerken.”

Tom Steels liet donderdagavond al enkele namen vallen van mogelijke vervangers voor Vervaeke in de Tour. Die knoop zal later doorgehakt moeten worden.