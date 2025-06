Remco Evenepoel geeft meer details over zijn valpartij prijs

Remco Evenepoel kwam donderdag ten val in de Dauphiné. De verwondingen blijken al bij al goed mee te vallen.

Remco Evenepoel ging in de slotkilometer van de etappe van donderdag in de Dauphiné tegen de vlakte. Veel meer dan enkele schaafwonden en lichte kneuzingen lijkt onze landgenoot er niet aan over te houden.

Bij Sporza gaf hij wel wat meer details vrij dan in zijn eerste reactie. “Van mijn knie en heup tot mijn schouder. Over het algemeen gaat het wel”, klonk het.

Van opgeven is geen sprake. “Het is positief dat ik hier nog ben. Ik ging overkop en landde recht op mijn hoofd. Nog eens een mooi voorbeeld van hoe belangrijk een helm is in de koers.”

Na alle miserie die hij kende na zijn vorige tuimelpartij in december, tegen een bestelwagen van bpost toen, met een lange revalidatie tot gevolg, moet het wel schrikken geweest zijn.

Evenepoel bleef zitten op het asfalt

“Ik ga niet zeggen donkere gedachtes, maar toch zeker een somber gevoel net op het moment dat ik op de weg terug ben. Ik was echt wel stevig geraakt en bleef lang zitten omdat ik mijn knie eerst niet kon bewegen. Door de impact van die val was dat wel normaal.”

Dat was echter wel vooral uit voorzorg, zo voegt Evenepoel er nog aan toe. “En als je ziet dat er zoveel mannen gevallen zijn, dan wist ik wel dat het een neutralisatie zou worden. Dus wilde ik gewoon even blijven zitten om alles op zijn effen te laten komen.”