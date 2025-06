Roger De Vlaeminck boort Mads Pedersen de grond in: "Mijn gedacht en de waarheid"

Dat Roger De Vlaeminck over alles een mening heeft, dat wisten we al. Dit keer gaat hij helemaal door over Mads Pedersen.

Mads Pedersen domineerde de editie van de Giro d’Italia van dit jaar, maar Roger De Vlaeminck kan geen goed woord over de Deen uitspreken na alles wat die presteerde.

“Ze maken daar nu een hele goeie van omdat hij een paar ritten in de Ronde van Italië wint. Maar hij kan geen tijdrit winnen en hij kan geen bergrit winnen”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

De conclusie van De Vlaeminck is dan ook duidelijk over Pedersen. “Dan ben je voor mij geen supercoureur. Wat heeft Pedersen al gewonnen?”, gaat hij verder met zijn betoog.

Zijn gesprekspartner Eddy Merckx tijdens het interview merkt op dat Pedersen al drie keer Gent-Wevelgem won en dit jaar zonder lek te rijden misschien wel Parijs-Roubaix had gewonnen. En dan had je ook nog de Giro.

“Sterk? Ik heb 22 ritten in de Ronde van Italië gewonnen en ik werd nog vierde in het eindklassement. En over Eddy ga ik niet spreken. Hoeveel keer de Giro gewonnen? Vijf keer? Pogacar gaat zich mogen haasten. Eddy is braver dan ik. Voorzichtiger.”

Weer draait het gesprek in de richting van Pedersen. “Luister, ik zal niet zeggen dat Pedersen een slechte coureur is, maar het is ook geen goede. En hij is al zeker niet super. Dat is mijn eerlijk gedacht, en dat is de waarheid”, besluit De Vlaeminck.