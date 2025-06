Tim Merlier komt met straffe uitspraak over winnen op de Champs-Elysées en in Gent-Wevelgem

Tim Merlier is één van de snelste mannen in het peloton. Deze zomer is hij voor Soudal-QuickStep ook aan de slag in de Tour de France.

Vorig jaar was Tim Merlier niet van de partij in de Tour de France. Nu Soudal-QuickStep vol voor het klassement gaat met Remco Evenepoel is een sprinter van minder groot belang.

Nochtans is Tim Merlier één van de snelste, zo niet de snelste man in het peloton. Deze zomer zal hij wel van de partij zijn en hoopt hij uiteraard heel wat ritzeges te pakken.

Voor sprinters geldt de slotetappe op de Champs-Elysées een beetje als het WK voor snelle mannen, maar als Merlier in de Tourspecial van Knack gevraagd wordt of hij liever die etappe wint of Gent-Wevelgem, dan twijfelt hij stevig.

Merlier wint liever Gent-Wevelgem dan op de Champs-Elysées

“Goede vraag, want ik ben nu al twee keer van mening veranderd in mijn hoofd. Dan toch Gent-Wevelgem, dat zou me meer bijblijven. mocht ik in het groen kunnen winnen op de Champs-Elysées, dan…”, klinkt het bij de Oost-Vlaming.

“Nee, zelfs met de groene trui in de Tour zou ik in dat dilemma nog altijd voor Gent-Wevelgem kiezen. Waarom? Goh, misschien omdat de uitdaging groter is. Winnen op de Champs-Elysées lijkt me haalbaarder”, besluit hij met een straffe uitspraak.