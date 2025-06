Visma Lease a Bike deelt steekje uit naar Soudal-QuickStep: "Een compliment voor de ploeg"

Het werd voor heel wat ploegen een rustige etappe in de Dauphiné donderdag. Voor Soudal-QuickStep was dat echter niet het geval.

Het noodlot sloeg voor Soudal-QuickStep al toen na amper 60 kilometer. Louis Vervaeke kwam spectaculair ten val. Je kan de akelige beelden hier nog eens bekijken, maar we waarschuwen gevoelige kijkers.

Het verdict was zwaar voor Vervaecke en Soudal-QuickStep. Een breukje in het linkersleutelbeen, een blessure die heel ongepast komt in aanloop naar de Tour de France, nog eens bovenop die van Mikel Landa.

Visma Lease a Bike kwam de dag wel goed door en ploegleider Grischa Niermann kon het in zijn analyse achteraf niet laten om dat toch nog eens te benadrukken.

Blessures voor Vervaeke en Evenepoel na valpartij in Dauphiné

“Het was een nerveuze dag in het peloton, waarbij de hoge temperatuur zeker een rol speelde. We zaten de hele dag compact van voren als team en zijn uit de problemen gebleven. Een compliment voor de ploeg”, sneerde hij.

Vandaag trekt het peloton de bergen in. Er staan drie korte, maar heel zware ritten op het programma. “We willen met Jonas en Matteo opschuiven in het klassement en meedoen om een ritzege. We staan er goed voor met de ploeg: natuurlijk qua posities in het klassement, maar ook Ben en Sepp zijn goed in orde,” besluit Niermann.