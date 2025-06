Thibau Nys onthult: hij weet wat hij nog mist, maar ook hoe hij zijn groot wapen het best in stelling brengt

De geslaagde rentrée van Thibau Nys is veelbelovend voor de Tour de France, als zijn ploeg hem in de selectie opneemt. Daar gaan we nog altijd van uit. Zijn grootste wapen blijft zijn explosiviteit.

Lidl-Trek heeft tussen de lijnen al laten verstaan dat het quasi een zekerheid is dat Thibau Nys naar de Tour gaat. Zolang het niet officieel is, is het natuurlijk niet helemaal zeker. Zijn indrukwekkende campagne in de Ardennenklassiekers, met een twaalfde, achtste en vijfde plaats, was uiteraard een voor zich sprekende sollicitatie.

Nys reed enkele dagen na Luik-Bastenaken-Luik nog Eschborn-Frankfurt. Dat was zijn laatste koers, tot hij na een kleine anderhalve maand zonder competitie vrijdag aan de start van de GP Gippingen stond en meteen tweede werd. "Het is eerlijk gezegd beter gegaan dan ik verwacht had", kijkt Nys met een positieve blik naar dat resultaat.

Thibau Nys mist nog die laatste procentjes

"Ik miste enkel die laatste twee-drie procent om het in de goede richting te laten vallen", merkt hij. Dat is niet erg, want die laatste procentjes kunnen er nog bijkomen door weer wedstrijdritme op te doen in de aanloop naar de Tour. "Ik kan echt niet klagen", beseft Thibau Nys zelf ook. "Ik ben blij met het gevoel." Hij zal dat zelf het beste kunnen aanvoelen.

"Ik denk dat de beste gewonnen heeft", toont hij ook het nodige respect voor Neilson Powless, die eerder dit jaar al Dwars door Vlaanderen won. "Als ik goede benen heb, is het altijd in mijn voordeel om met een zo klein mogelijke groep naar de aankomst te gaan. Ik denk dat ik het perfect heb gedaan door te reageren op de aanvallen."

Nys wint sprint voor tweede plaats

Je kunt natuurlijk niet achter alles en iedereen aan springen. Uiteindelijk was Powless toch in staat om enkele tellen afstand te nemen van de andere kandidaat-winnaars. "Het was een beetje gokken op het einde en ik pakte net naast de overwinning. Ik reed een goede sprint, maar het was een sprint voor de tweede plaats."