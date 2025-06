UPDATE: Pogacar smeert Evenepoel weer minuten aan, maar Soudal Quick-Step juicht in België en klopt 'nieuwe Van der Poel'

Ook op deze zaterdag stonden er enkele belangrijke wielerafspraken op het menu. Een dag nadat Pogacar in de bergen de eerste klap uitdeelde, was het uitkijken of Vingegaard of Evenepoel in staat was tot revanche in de Dauphiné.

Dauphiné

Vlak na de start moesten de renners de Col de la Madeleine reeds naar boven rijden. Visma-Lease a Bike en Soudal Quick-Step zagen hun kans schoon om een pion vooruit te sturen en zo de ploeg van Pogacar onder druk te zetten. Sepp Kuss was de vluchter van Visma-Lease a Bike, Valentin Paret-Peintre die van Soudal Quick-Step.

Veertien namen vergezelden hen. Campenaerts & co maakten namens Visma-Lease a Bike de koers ook hard bij de favorieten, om zo Pogacar al vermoeid te maken in aanloop naar de slotklim. Toen Paret-Peintre moest lossen vooraan, zag het er voor Evenepoel al veel minder goed uit. Bardet bleek de beste vluchter vooraan en ging solo.

Zijn voorsprong was onvoldoende om op zijn voorlaatste koersdag te mogen dromen van een stunt. Op de klim naar Valmeinier 1800 was het wachten op de zet van de grote namen. Vingegaard kon slechts heel even in het wiel blijven, of Pogacar was met een aanval op een kleine 12 kilometer van de meet weer alleen weg. Samen met Lipowitz hield Vingegaard aanvankelijk Pogacar wel in het vizier.

Logischerwijs kon Lipowitz niet blijven aanhaken. Ook Vingegaard bereikte het punt waarop hij lichtjes kraakte: Pogacar liep zo uit twintig seconden uit. Vingegaard kon de schade wel veel beter beperken dan een dag geleden. Dat neemt niet weg dat Pogacar de beste is. Lipowitz, de derde in de rituitslag, pakte opnieuw tijd op Evenepoel, die als vijfde finishte. Het podium wordt zo heel moeilijk voor Remco Evenepoel.

Ronde van Zwitserland voor vrouwen

In het vrouwenwielrennen was het peloton in de Ronde van Zwitserland toe aan de derde etappe. Daar is overigens een gevoelig liggende strijd bezig tussen Vollering en Reusser in het klassement. Elisa Balsamo won de sprint in de derde rit. Zondag is er nog de vierde en laatste etappe.

Update: Dwars door het Hageland

In Dwars door het Hageland waren zowel de mannen als de vrouwen aan zet. Paul Magnier liet op de Citadel van Diest Tiller en Del Grosso achter zich. Toch een opsteker dus voor Soudal Quick-Step. Tiller en Del Grosso, ook wel eens de nieuwe Van der Poel genoemd, finishten als nummers 2 en 3. Bij de vrouwen won Wiebes. Moors en Norbert Riberolle verdedigden de Belgische eer met een tweede en zevende plek.