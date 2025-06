Evenepoel ruikt eerste gele trui, al zegt hij zelf wie de grote spelbreker wordt in eerste week van de Tour

Remco Evenepoel trekt met veel vertrouwen naar de Tour de France. Zelfs de wat mindere prestaties in de Dauphiné kunnen hem niet uit zijn lood slaan.

Remco Evenepoel heeft zijn tijdritzege beet in de Dauphiné en die was zeer belangrijk voor onze landgenoot. Dat hij in de bergetappes serieus wat tijd moest toegeven op Pogacar en Vingegaard deert hem niet zo.

Er is nog ruimte om progressie te maken de komende weken en zijn ambities voor de Ronde van Frankrijk zijn niet alleen beter doen dan de derde plek van vorig jaar bij zijn debuut.

Evenepoel ziet ook mogelijkheden in de eerste week. “Voor mij is Caen een absolute vijfsterrenrit”, vertelt hij in de Tourspecial van Procycling over de vijfde etappe van dit jaar.

Evenepoel wil zijn eerste gele trui in de Tour de France pakken

“Het is de belangrijkste etappe van die lange openingsweek. Daar ga ik zeker volle bak. Over 33 kilometer wordt het al snel een tijdrit van zo'n 35 minuten. Dan kunnen de verschillen meteen stevig oplopen.”

Al zijn er daar ook voorwaarden verbonden, zo beseft hij maar al te goed. Want één iemand in het bijzonder zou wel eens de spelbreker in dat hele verhaal kunnen zijn.

“Als ik tot dan geen domme seconden laat liggen en Tadej niet overal de bonificaties meegrist, dan.. lonkt misschien wel mijn allereerste gele trui. Tegenover vorig jaar is de kans op geel meer dan reëel. Hopelijk gebeurt het voor de ogen van veel Belgische fans”, besluit Evenepoel.