Pogacar denkt er ongetwijfeld het zijne van: opmerkelijke acties blijven komen en Team UAE krijgt dan ook zware kritiek

Tadej Pogacar moet toch met grote ogen kijken naar wat er bij zijn ploeg Team UAE allemaal gebeurd in Zwitserland. Dat is niet bepaald uitstekend teamwork.

Pogacar moet hopen dat Almeida straks in de Tour beter voor hem werkt dan zijn ploegmaats in de Ronde van Zwitserland voor de Portugees werken. In koersen met Pogacar schittert UAE vaak. Iedereen weet dan ook dat het alles voor Pogacar is. Als de Sloveen ontbreekt, is het al eens chaos en worden er soms vreemde beslissingen genomen.

Denk bijvoorbeeld aan de manier waarop het misliep in de Giro voor Isaac Del Toro in de laatste bergrit. In Zwitserland verbaasde Jan Christen gisteren al met een bizarre aanval. Diezelfde Christen en Großschartner zaten ook in de derde rit ook in de groep der favorieten. Om één of andere reden deden ze geen kopwerk voor Almeida.

Van den Bos streng voor Team UAE

Die had makkelijk naar de zege kunnen sprinten als ze vluchter Simmons hadden teruggehaald. "Ze hebben het toch wel een beetje weggegeven op deze manier", is Jip van den Bos streng in haar commentaar op Eurosport. "Het is een heel raar beeld dat ze niet de kaart van Almeida trekken." Die spurtte nu dus naar de tweede plaats, 18 seconden na de ritwinnaar.

Van den Bos was onder de indruk van de sprint van Almeida. "Hij speelt echt met de rest. Hij doet het met zoveel gemak. Echt zonde voor Almeida en UAE dat ze niet er alles aan gedaan hebben om Simmons terug te pakken." De Nederlandse ging in de overtreffende trap: "Ze hebben er helemaal niets aan gedaan om Simmons terug te pakken!"

Met Pogacar als kopman moet teamwork beter

Er valt dus weer heel wat te bespreken. "Ik ben heel benieuwd naar de nabespreking naar UAE. Dat zijn we natuurlijk heel vaak." Pogacar moet hopen dat het betere teamwork vanzelf terugkeert met hem als kopman in de Tour de France.