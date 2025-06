🎥 Ritwinnaar Simmons legt uit waarom hij bij zege in Ronde van Zwitserland naar hemel wees

De Amerikaan van Lidl-Trek ging op 193 kilometer van de finish in de aanval. Toen hij over de finish bolde, wees hij ostentatief met zijn vinger naar boven.

“Ik was enorm gemotiveerd vandaag. Eigenlijk was het de bedoeling om gisteren te winnen, dag op dag twee jaar na het overlijden van Gino Mäder”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

Een dagje te laat, zo voegde hij er meteen aan toe, maar dat deert de Amerikaan niet. “Dit is mijn eerbetoon aan hem. Het was moeilijk om zijn moeder te zien voor de start.”

Simmons maakte de fatale val van Mäder in 2023 van heel dichtbij mee. Hij reed niet ver achter de Zwitser toen die van de weg afgeraakte bij zijn crash.

Simmons besloot op dat moment te stoppen met koersen en verwittigde de hulpdiensten, maar Mäder stierf uiteindelijk aan de gevolgen van de valpartij. En zo werd dit een heel emotionele zege voor de Amerikaan.

🚴🇨🇭 | Quinn Simmons is de enige vluchter die het peloton voor weet te blijven. In de Stars and Stripes vliegt de Amerikaanse adelaar over de finish. 🇺🇸🦅 #TourdeSuisse



📺 Stream koers op HBO Max pic.twitter.com/59jEsGmR94