"Een statement": Bakelants legt uit waarom Vingegaard in de Tour geen kans maakt tegen Pogacar

Vorig jaar was de Tour de France maar een saaie bedoening. Een betere Jonas Vingegaard zou dit keer voor meer spankracht moeten zorgen.

Jonas Vingegaard viel vorig seizoen zwaar in de Ronde van het Baskenland. Na een heel moeilijke voorbereiding stond hij toch nog aan de start van de Tour de France. De Deen reed zich naar de tweede plek, een mirakel mocht je dat eigenlijk noemen.

Maar ook dit jaar, met een grondige en zelfs betere voorbereiding dan toen Vingegaard de Tour de France voor het laatst won, zal de renner van Visma Lease a Bike een mirakel nodig hebben om Tadej Pogacar te kunnen kloppen.

“Ik verneem tussen de lijnen dat ze zich bij Visma-Lease a Bike proberen wijs te maken dat het nog goed komt met oog op Tour-winst, maar de amicale wijze waarop Jonas Vingegaard omging met de suprematie van Tadej Pogacar en de manier waarop hij koerste, leek meer op het hijsen van de witte vlag dan op tonen dat het nog een spannende Tour kan worden”, is Jan Bakelants duidelijk in Het Laatste Nieuws.

Pogacar heeft geen ideale voorbereiding nodig op de Tour te winnen

De ploeg van Wout van Aert denkt dat het uitgebreide programma van de Sloveen in het voorjaar hem deze zomer wel eens zuur zou kunnen opbreken, maar volgens Bakelants kan enkel een valpartij of technisch defect nog voor dit scenario zorgen.

“Ik geloof ook niet dat Pogacar de ideale Tour-voorbereiding nodig heeft om te kunnen winnen. Zelfs met een sub-optimale voorbereiding is het verschil gigantisch. Vrijdag reed hij de slotklim naar Combloux nog een pak sneller op, dan dat Vingegaard deed in zijn supersonische tijdrit in de Tour van 2023. Een statement”, besluit hij.