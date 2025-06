Jurgen Foré haalt geheim wapen boven voor de Tour de France

De Dauphiné werd een kleine wake-upcall voor Soudal-QuickStep. De Tour de France komt er snel aan, maar er zijn nog heel wat zorgen voor CEO Jurgen Foré.

Soudal-QuickStep wil met Remco Evenepoel hoge ogen gooien in de Tour de France, maar voorlopig is nog niet geweten met welke ploeg onze landgenoot dat zal doen. De knoop wordt pas doorgehakt na de Ronde van Zwitserland, zo liet CEO Jurgen Foré al weten.

Remco Evenepoel was ook bijlange nog niet top in de Dauphiné en daar waren volgens de CEO van QuickStep drie redenen voor te bedenken: de verstoorde winter, de pollenallergie en een misschien toch niet zo onschuldige valpartij.

“Als je de beelden terugzag, leek het toch een redelijke impact. Elke valpartij is een shock voor het lichaam. En als dat de avond voor een zware bergrit gebeurt, dan is dat verre van ideaal”, vertelt Foré aan Het Nieuwsblad.

QuickStep gebruikt luchtzuiveraars in hotelkamers van renners

Maar ook de pollenallergie van Evenepoel zorgde duidelijk voor de nodige problemen. Ook daarvoor probeert Foré tegen de start van de Tour de France een oplossing te vinden, door het bovenhalen van een geheim wapen.

“Het pollenseizoen zit nu op z’n piek, in de Tour is dat vaak al iets minder. We werken er ook aan. Remco neemt er medicatie voor en in de Tour hebben we luchtzuiveraars bij voor in de hotelkamers van alle renners”, besluit Foré.