Zorgen bij Soudal-QuickStep: Jurgen Foré zegt hoeveel namen er nog op het lijstje voor de Tour staan

De Tour de France begint op zaterdag 5 juli. Niet veel tijd meer, maar de selectie van Soudal-QuickStep is nog helemaal niet rond.

De Dauphiné heeft voor de nodige kopzorgen gezorgd bij Soudal-QuickStep. Zeker het uitvallen van Louis Vervaeke was een enorme klap voor Remco Evenepoel en co. Maar de andere jongens vielen in het gebergte stevig door de mand.

“Zonder die jongens te willen afbranden, ik ga ons team altijd steunen, maar dit is niet het scenario dat we voor ogen hebben in de Tour”, is CEO Jurgen Foré in een gesprek met Het Nieuwsblad heel erg duidelijk.

“Maximilian Schachmann had wat moeite met de warmte en hij had ook heel hard gewerkt op hoogtestage. De paar dagen rust die hij nu krijgt, gaan hem misschien deugd doen. Voor Valentin Paret-Peintre was het pas zijn eerste koers na een staartbeenbreuk.”

12 renners op Tourlijst van Soudal-QuickStep

Een selectie van acht renners voor de Tour de France is er nog niet. Foré houdt het voorlopig bij een longlist met twaalf renners nog, terwijl de tijd toch stevig begint te dringen.

“Jongens als Ilan Van Wilder, Mauri Vansevenant en Junior Lecerf, die nu in de Ronde van Zwitserland zitten, staan ook op die lijst. Mattia Cattaneo, die de Giro reed, staat daar ook op. Alle twaalf weten ze dat ze klaar moeten zijn voor de Tour.”

De selectie wordt pas na de Ronde van Zwitserland gemaakt. “Iemand als Mikel Landa gaan we helaas niet één op één kunnen vervangen, maar vorig jaar hebben we Remco toch ook goed omringd in de Tour en daar gaan we nu weer voor”, houdt Foré de deur open.