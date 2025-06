"Of ik ontgoocheld ben?": Florian Vermeersch zegt hoe het voelt om niet naar de Tour te mogen

Florian Vermeersch rijdt sinds dit jaar voor UAE Team Emirates-XRG. Onze landgenoot blijft paraat staan om eventueel naar de Tour de France te trekken.

Het zijn vreemde weken voor Florian Vermeersch. Hij moet stand-by blijven om als reserve opgeroepen te worden voor de Tour de France, maar dat kans dat hij niet gaat is groot.

Hij reed geen Dauphiné en ook geen Ronde van Zwitserland. Toch heeft hij er een goede klik met kopman Tadej Pogacar, vlak na zijn transfer naar de beste ploeg ter wereld.

“Het klopt dat hij tevreden is over mij en dat is heel tof om te horen. Maar hij was dan ook heel tevreden over de hele voorjaarsploeg, want we hebben een fantastisch voorjaar gereden”, aldus Vermeersch aan Het Nieuwsblad.

Geen Tour de France voor Florian Vermeersch

De kans dat hij de Tour rijdt blijft klein. “Hoeveelste reserve ik ben? Da’s moeilijk te zeggen. Stel nu dat Adam Yates uitvalt, dan gaan ze mij niet bellen, hè. Als er iemand wegvalt die hetzelfde profiel heeft als ik, dan wel.”

Vermeersch had wel een beetje gehoopt om naar de Tour te trekken, met de hoop deel uit te maken van de wielerploeg die de Tourwinnaar aflevert.

“Toen ik vorig jaar tekende bij de ploeg, wist ik maar al te goed dat ik heel hard zou moeten vechten voor mijn plaats. Alle renners hier zijn zó goed, eigenlijk maakt iedereen kans om mee te gaan naar de Tour. Ik wist in december al dat ik reserve zou zijn, dus een ontgoocheling is het zeker niet. Dat is allemaal ingecalculeerd”, besluit hij.