Staat Mathieu van der Poel voor een onmogelijke opdracht in de Tour de France?

Mathieu van der Poel heeft altijd een bijzonder doel voor ogen. Ook in de Tour de France van deze zomer zal dat niet anders zijn.

Wie Mathieu van der Poel zegt, die voegt daar meteen iets winnen aan toe. De Nederlander zal niet zonder zijn persoonlijke doelstellingen naar de Tour de France trekken.

Hij moet vooral dienen als lead-out voor Jasper Philipsen en zal ook wel zijn eigen etappezege willen pakken, maar zou het groen voor de Nederlander geen optie zijn?

Al is dat wel niet zo simpel, als je een ploegmaat hebt die massasprints wil winnen? Dan moet Van der Poel na zijn lead-out immers de nodige punten pakken in de massasprint en dat lijkt niet zo vanzelfsprekend.

Dat vindt ook Jeroen Vanbelleghem van Eurosport in de podcast Kop over Kop. “Hij kan simpelweg geen groen winnen als hij in een vlakke rit niet meesprint”, is zijn mening heel erg duidelijk.

Mathieu van der Poel kan de groene trui niet winnen in de Tour de France

“En ik denk dat het makkelijker gezegd is dan gedaan om na een lead-out nog verder te sprinten en vijfde te worden”, voegt hij er over punten pakken aan toe.

De vergelijking met Wout van Aert die groen pakte en moest knechten voor Jonas Vingegaard is snel gemaakt, maar gaat uiteindelijk niet op.

“Van Aert won ook massasprints”, aldus Vanbelleghem. “Van der Poel gaat sowieso een etappe winnen, maar groen pakken? Ik weet het niet, hoor. Als je met Philipsen voor de sprints gaat, kun je groen niet winnen.”