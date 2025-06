Van der Poel heeft plan klaar om de dag waar Evenepoel zo naar uitkijkt in de Tour te dwarsbomen

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Mathieu van der Poel zit nooit om een stunt verlegen. Bij Alpecin-Deceuninck willen ze in de Tour de France de gele leiderstrui houden tot na de tijdrit op dag vijf.

Remco Evenepoel hoopt in de vijfde etappe van de Tour de France, een tijdrit in Caen, de gele trui te pakken. Het zou de eerste keer zijn dat hij dat weet te verwezenlijken.

Christoph Roodhooft, ploegleider van Alpecin-Deceuninck, blikte bij Sporza vooruit op de Tour de France met een mix van realisme en ambitie. Zijn voornaamste doel blijft onveranderd: een ritzege boeken.

Van der Poel wil plannetje van Evenepoel in Tour dwarsbomen

“Dat klinkt misschien gematigd,” gaf hij toe, “maar het is allesbehalve evident.” De ploeg mikt op kansen in de openingsweek, waarin Mathieu van der Poel zich kan onderscheiden.

Hoewel Van der Poel nipt naast een ritzege en de groene trui greep in de Dauphiné, is Roodhooft tevreden over zijn vorm en trainingsintensiteit. “De polsblessure lijkt vergeten tegen de start van de Tour,” klonk het hoopvol.

En de ambities zijn er wel bij Alpecin-Deceuninck met Van der Poel. “Met bonificaties in de eerste ritten kan Mathieu marge nemen richting de tijdrit. Dat zijn opportuniteiten die hij moet grijpen als ze zich voordoen.”