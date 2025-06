Wat een start, wat een statement, wat een Merlier: "Ik zit misschien iets te fris"

Tim Merlier heeft vandaag op indrukwekkende wijze de eerste etappe van de Baloise Belgium Tour gewonnen. In Knokke-Heist toonde de renner van Soudal-QuickStep zich de snelste in een chaotische massasprint.

De openingsrit van 198 kilometer tussen Merelbeke en Knokke-Heist verliep grotendeels vlak, maar kende onderweg de nodige actie. De Gouden Kilometer, met drie tussensprints op korte afstand van elkaar, zorgde voor spektakel en bonificatieseconden voor onder meer Abrahamsen, Turner en Berckmoes.

Daarna werd het peloton opgeschrikt door een zware valpartij, waarbij Abrahamsen betrokken raakte en zijn klassementsambities in rook zag opgaan.

In de slotkilometers namen verschillende ploegen het heft in handen, maar het was Merlier die zich perfect positioneerde. Terwijl concurrenten als Van Uden en Philipsen uit hun pedaal schoten en hun kansen in rook zagen opgaan, bleef Merlier koel en krachtig.

Hij zette van ver aan, slalomde door het peloton en denderde als eerste over de streep, voor Molano en Vernon. Met deze overwinning bevestigt Merlier zijn status als topfavoriet voor de sprintetappes. Zijn vorm richting de Tour oogt veelbelovend.

Chaotische sprint in de Baloise Belgium Tour

“Net voor de slotklim moest ik de keuze maken om Bert Van Lerberghe te verlaten omdat de kans anders groot werd dat ik zou worden ingesloten”, vertelde Merlier bij Het Nieuwsblad. “Daardoor draaide ik redelijk ver op. Ik moest dan ook nog eens drie of vier keer de benen stilhouden in die slotkilometer. Ik heb dan ook geen idee waar ik ergens ben aangegaan. Maar het was van ver, iets te ver zelfs misschien.”

Hectische sprints, dat hebben we al meer gezien in de Baloise Belgium Tour. “Zo was er in de slotfase nog een aanvalspoging, waar het team uitstekend werk heeft geleverd om die terug te pakken. Alleen in de slotkilometer liep het wat fout. Maar het is toch gelukt, mijn negende zege van het seizoen al.”

De vorm zit alvast goed, zo blijkt. “Ik ben gelukkig. Vorig seizoen verscheen ik hier vermoeid aan de start. Nu ben ik misschien iets te fris. De kilometers komende week gaan me goed doen.”