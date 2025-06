"Ik ga niet zeggen dat ik het heb gemist": Tim Merlier doet opvallende bekentenis

Tim Merlier staat dit jaar opnieuw aan de start van de Tour de France. Een 'specialleke' waar Patrick Lefevere nog zijn hand voor in het vuur stak.

Tim Merlier die de Tour de France rijdt, het leek haast onmogelijk met de ambities die Soudal-QuickStep heeft met Remco Evenepoel in het algemene klassement van de Ronde van Frankrijk.

Maar dit jaar komt het er wel van, met een voorzet nog van de oude CEO Patrick Lefevere eind vorig jaar. Merlier is blij dat hij naar de Tour kan, maar het is nu ook niet dat het zo bijzonder is.

“Ik ga niet zeggen dat ik het heb gemist, want ik heb ook genoten van de Giro d’Italia en de Vuelta in de andere jaren”, vertelt hij heel erg eerlijk aan Wielerflits.

Tim Merlier zal voor Remco Evenepoel moeten knechten in de Tour de France

“Je kijkt er ook een beetje niet naar uit, omdat je toch een maand wordt afgesloten van alles en iedereen. Maar algemeen gezien ben ik blij om er terug bij te zijn”, gaat onze landgenoot verder.

Het wordt bijzonder, voor Merlier en zijn lead-out Bert Van Lerberghe die eigenlijk een soort van eiland binnen de Tourploeg van Soudal-QuickStep vormen. Al zal Merlier ook moeten knechten voor Evenepoel.

“Maar daar kan ik me zeker in vast in vinden”, is Merlier duidelijk. “Die samenwerking met Bert is iets wat heel goed werkt tussen ons, maar ik verwacht dat de rest van de ploeg in de finale ook voor ons aanwezig zal zijn.”