Meeus levert visitekaartje af voor de Tour de France: "Waarom ze dat gedaan hebben?"

Jordi Meeus won vrijdag de sprintetappe in de Ronde van Zwitserland. Daarmee zet hij zijn ambities om naar de Tour de France te trekken nog wat extra in de verf.

Eén echte etappe was er voor sprinters in de Ronde van Zwitserland. In Neuhausen am Rheinfall pakte Jordi Meeus de zege voor Red Bull-BORA-hansgrohe. Daarmee zet hij zijn goede vorm nog eens extra in de verf, al is er nog geen duidelijkheid of onze landgenoot straks met zijn team mee mag naar de Ronde van Frankrijk.

“Ik weet niet hoe groot die kans is, maar zou het inschatten op 50/50. Uiteindelijk ligt het aan de ploeg”, vertelt hij in een gesprek met Indeleiderstrui over de Ronde van Frankrijk.

“Het zal er vanaf hangen hoe zij het voor zich zien met onder meer Primoz Roglic, maar het enige wat ik zelf kan doen is zo goed mogelijk in vorm zijn”, zet hij zijn betoog verder.

Jordi Meeus weet nog niet of hij naar de Tour de France mag

Vooral het feit dat er in Lille in de openingsetappe een grote kans is voor sprinters om de gele trui te pakken spreekt hem ontzettend aan. Dat gebeurt niet vaak, omdat er meestal een soort van tijdrit als opener op de agenda staat.

“Het komt niet heel vaak voor dat er een kans is op de gele trui, dus het geeft wel net dat beetje extra”, gaat hij verder. Ook over aanpassingen van de slotrit, met het uitstapje langs Montmartre, heeft hij zijn mening in huis.

“Voor mij hadden ze het niet hoeven veranderen. Het is een beetje stress toevoegen voor weinig en ik weet eigenlijk niet goed waarom ze dat gedaan hebben, maar het zal zijn om types als Mathieu van der Poel een kans te geven. Al geeft het ook extra stress voor het klassement”, klinkt het nog.