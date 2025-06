Gaat hij voor geel en/of groen? Waarom de eerste Tourweek vol kansen zit voor Mathieu van der Poel - een vooruitblik!

Na zijn sterke Dauphiné lijkt de beste Tour de France uit de carrière van Mathieu van der Poel in de maak. Dat heeft ook te maken met het Tour-parcours.

De combinatie van die twee zaken - de gretigheid die Van der Poel in de Dauphiné uitstraalde en de Tourritten die op zijn lijf geschreven zijn - zorgt voor een golf van enthousiasme en hoge verwachtingen rond Van der Poel. Kijk de sociale media er maar op na. De ene ziet hem al in het geel staan, de andere acht hem dan rijp voor groen.

In elk geval gaan meerdere wielerfans uit van een eerste Tourweek vol kansen voor Van der Poel. Dat zou wel eens kunnen kloppen. We nemen daarom nu al de tijd om de grootste kansen op succes van Van der Poel van naderbij te bekijken. Wie weet heeft hij Philipsen al naar een ritzege geloodst als hij zich kan uitleven in Boulogne-sur-Mer.

Technische werk wacht op Van der Poel

De tweede Tour-dag is echt iets voor punchers en die omschrijving past wel bij Van der Poel. Zijn explosieve versnelling bezorgde hem ooit geel op de Mûr-de-Bretagne. Het kan in Boulogne-sur-Mer hetzelfde zijn. Twee dagen later kan hij de heuvelspecialst in zich nog eens loslaten, in een rit die constant op en neer gaat. Het technische werk dus.

Altijd weer optrekken, dat ligt Van der Poel als gegoten. De ASO had er gerust een vlakke rit van kunnen maken maar bedient onder andere VDP op zijn wenken door een parcours rond Rouen uit te tekenen. Een tijdrit zou hem in het verleden wegslaan uit het klassement, maar sinds de Dauphiné weten we dat dit zeker niet zo hoeft te zijn.

Van der Poel kan van geel naar groen gaan

Na de tijdrit komt er nog een korte en steile klim in Vire Normandie aan, voor de terugkeer naar de Mûr-de-Bretagne volgt. Tot dag 9 moet VDP kunnen meedoen om geel. Misschien gaat daarna de aandacht naar groen. Door twee categorieën aan ritten rijkelijk te belonen met punten, is het verre van uitgesloten dat Van der Poel zich mengt in het puntenklassement. Op naar de Tour de VDP?