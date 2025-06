Na de uithaal van Johan Bruyneel: de openlijke kritiek houdt aan en de UCI krijgt opnieuw een stevige veeg uit de pan

De UCI en David Lappartient staan niet bij iedereen op een goed blaadje. Johan Bruyneel haalde al uit, Lorena Wiebes doet hetzelfde.

De grond voor hun kritiek aan het adres is onder andere de beslissing van de UCI om vanaf 1 januari 2026 een minimale stuurbreedte van 40 centimeter op te leggen. Dat is vooral een thema in het vrouwenpeloton. Rensters hebben immers vaak een schouderbreedte van maximum 30 centimeter. Bruyneel voorziet zelfs voor kleine mannen problemen.

De voormalige ploegleider is ook streng voor het limiteren van de versnellingen. Voor Wiebes is het vooral de stuurbreedte een doorn in het oog. Voornamelijk omdat ze in de Copenhagen Sprint gezien heeft dat er wel andere zaken zijn waar de UCI beter aandacht aan zou schenken. Die mening heeft de Nederlandse duidelijk geventileerd.

Lorena Wiebes scherp voor UCI

Wiebes won de Copenhagen Sprint, een nieuwe wedstrijd op de wielerkalender. Dat neemt niet weg dat de organisatie een stuk beter kon. "De UCI wil van alles met de sturen doen, maar denkt niet aan onze veiligheid", is de sprintbom van SD Worx-Protime in haar flashinterview scherp voor de instantie die geleid wordt door Lappartient.

"Soms was het echt gevaarlijk", getuigt Wiebes. "Daarom ben ik ook een beetje geïrriteerd. Niemand gaf aan waar de verkeerseilanden waren." Straatmeubilair is sowieso in de koers iets wat de kans op valpartijen vergroot. Dan moet de signalering wel in orde zijn. "Ik hoop dat de UCI volgende keer meer aandacht heeft voor onze veiligheid."

Wiebes klopt Italiaanse rensters

Ondanks deze klachten zal de ploeggenote van Lotte Kopecky haar overwinning in de Deense hoofdstad wel koesteren. Wiebes nam daar de maat van de Italiaanse rensters Elisa Balsamo (Lidl-Trek) en Chiara Consonni (Canyon/SRAM).