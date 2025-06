Opsteker levert Belg van Lotto zeker plekje in Tourploeg op, maar wat met Arnaud De Lie?

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Lotto Cycling Team heeft een leuke week achter de rug in de Baloise Belgium Tour. Daar zorgde Jenno Berckmoes voor.

Jenno Berckmoes heeft zich deze week getoond in de Baloise Belgium Tour. Op dag twee pakte hij uit met een derde plaats in de massasprint. Mooi, maar zijn echte moment de gloire kwam in de koninginnenrit. Daar pakte hij een heel mooie overwinning op de Mûr van Durbuy.

Het leverde spectaculaire beelden op van de koers, maar vooral de video waarbij hij samen met Alec Segaert in het zwembad duikt zal ongetwijfeld bijblijven.

Gaat Arnaud De Lie naar de Tour de France?

Volgens Het Nieuwsblad was Berckmoes al zeker van zijn plekje in de Tourselectie van Lotto Cycling Team en is ook Lennert Van Eetvelt dat.

Maar de vraag die iedereen bezighoudt op dit moment is uiteraard of Arnaud De Lie naar de Ronde van Frankrijk zal trekken. Onze landgenoot kende een voorjaar met heel veel downs vooral.

Het lijkt op dit moment zeker nog geen uitgemaakte zaak dat De Lie er bij zal zijn in Lille voor de Grand Départ, al lijkt het alleen uit publicitair oogpunt een must voor onze landgenoot.