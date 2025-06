Belg wordt grote concurrent van Remco Evenepoel in de Tour: "Voor één dag"

Lennert Van Eetvelt staat aan de vooravond van zijn eerste Tour de France met een duidelijke droom. Hij wil zeker wat doen met de witte trui.

De jonge Belg van Lotto wordt door zijn ploeg uitgespeeld als klassementsman en mikt op een sterk debuut in de grootste wielerwedstrijd ter wereld.

Voor Van Eetvelt is de witte trui, symbool van de beste jongere in koers, meer dan een kledingstuk. Het is een ambitieus maar haalbaar doel, zeker gezien zijn regelmaat en klimcapaciteiten.

Lotto kiest bewust voor een driekoppige aanpak in de Tour, met Van Eetvelt als speerpunt voor het algemeen klassement. Zijn team zal hem ondersteunen in de bergen en beschermen in de waaiers, in de hoop dat hij zich tussen de grote namen kan nestelen.

Hoewel hij nog geen ervaring heeft in het rijden van een volledig klassement in een grote ronde, straalt Van Eetvelt rust en vastberadenheid uit.

Maar achter die bescheiden woorden schuilt een renner die weet wat hij wil: zich tonen, groeien, en al is het maar voor één dag schitteren in het wit. “De witte trui is een doel, maar dan gewoon om hem een dag te dragen”, zegt hij in de Tourspecial van Knack.

“In de eerste week bijvoorbeeld. Over Parijs praten we nog niet. Daarvoor is het te vroeg. Maar een rit winnen zou geweldig zijn, of top tien in het eindklassement”, klinkt het. Al heeft hij zelf geen idee of dat realistisch is.